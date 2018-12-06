﻿ В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, Mixnews.lv

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Уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма планируется ввести в Белоруссии, она будет предусматривать до пяти лет лишения свободы, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.

Глава МВД представил в парламенте поправки в законодательство по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. Документ был принят депутатами в первом чтении.

По его словам, в стране устанавливается административная ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение не только нацистской символики и атрибутики, но и символики и атрибутики экстремистских и террористических организаций.

Также устанавливается административная ответственность за хранение и приобретение такой атрибутики.

Источник: РИА новости

Фото: pixabay.com