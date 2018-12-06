﻿ CNN: США готовятся направить свой корабль в Черное море, Mixnews.lv

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CNN: США готовятся направить свой корабль в Черное море (10)

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В мире | 6 декабря 2018 года, 12:57

США готовятся к отправке своего корабля в Чёрное море, сообщает CNN со ссылкой на трёх американских должностных лиц. Источники телекомпании считают, что такие планы могут быть ответом на действия России в Керченском проливе.

Для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Чёрным, США должны уведомить о планах Турцию — этого требует Конвенция Монтрё от 1936 года. И, по данным СМИ, командование ВС США уже направило в Госдепартамент запрос об этом.

При этом в Госдепе отметили, что США "совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё", но отказались комментировать характер дипломатической переписки с правительством Турции. В Шестом флоте США заявили о готовности выполнить поставленные задачи.

Источник: L!FE

Комментарии 10
Патриот2 часа назад
Надо было потомить несколько кораблей НАТО и США, перестали бы плавать лет так пятьдесят в Чёрное море!
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Адельфина1 час назад
Это очередная НАТОвская провокация, и если они зайдут в российские воды, России придется по ним стрелять.
Надеюсь, они - американцы - взрослые мальчики и понимают, что делают.
И понимают, - ракета им в борт, - где кончается игра, и начинается война!
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Сергей1 час назад
Будет как с Кухом, и поджавши хвост слиняют, трусливая нация
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