﻿ CNN: США готовятся направить свой корабль в Черное море, Mixnews.lv

CNN: США готовятся направить свой корабль в Черное море (10)
В мире | 6 декабря 2018 года, 12:57
США готовятся к отправке своего корабля в Чёрное море, сообщает CNN со ссылкой на трёх американских должностных лиц. Источники телекомпании считают, что такие планы могут быть ответом на действия России в Керченском проливе.
Для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Чёрным, США должны уведомить о планах Турцию — этого требует Конвенция Монтрё от 1936 года. И, по данным СМИ, командование ВС США уже направило в Госдепартамент запрос об этом.
При этом в Госдепе отметили, что США "совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё", но отказались комментировать характер дипломатической переписки с правительством Турции. В Шестом флоте США заявили о готовности выполнить поставленные задачи.
Источник: L!FE
Надеюсь, они - американцы - взрослые мальчики и понимают, что делают.
И понимают, - ракета им в борт, - где кончается игра, и начинается война!