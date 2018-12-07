﻿ Великобритания приостановит выдачу инвестиционных виз, Mixnews.lv

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Власти Великобритании с пятницы приостановят выдачу так называемых "виз инвесторов" в рамках мер, нацеленных на борьбу с отмыванием средств и организованной преступностью, сообщает Интерfakc.

Визы не будут выдаваться до вступления в силу новых правил, по которым желающие получить инвестиционную визу должны будут предоставить результаты аудита своих финансовых и деловых интересов.

Кроме того, из списка инструментов для инвестирования в экономику Великобритании будут исключены государственные облигации. Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2019 году.

"Мы не потерпим людей, которые играют не по правилам и стремятся использовать систему для своей выгоды, - заявила министр по делам иммиграции Каролина Ноукс.

Новые меры позволят пользоваться нашей иммиграционной системой только реальным инвесторам, которые стремятся поддержать британский бизнес.

Визы инвестора дают гражданам из государств за пределами Евросоюза возможность в короткие сроки получить вид на жительство и гражданство страны при инвестировании в британскую экономику от 2 млн фунтов стерлингов (2,54 млн долларов).

В 2017 году было выдано более 1 тыс. виз инвесторов, получателями стали преимущественно граждане России и Китая.

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