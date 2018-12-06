﻿ Тереза Мэй допустила отказ от Brexit, Mixnews.lv

Тереза Мэй допустила отказ от Brexit (3)
В мире | 6 декабря 2018 года, 13:45
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у законодателей есть три варианта по сделке о выходе Великобритании из состава ЕС — утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава ЕС без соглашения или отказаться от Brexit, передает Reuters.
«Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем», — сказала Мэй.
Она также ушла от ответа на вопрос, каков ее запасной план в случае отказа от соглашения по выходу из ЕС.
Источник: Газета.ru
Это перед лицом российской агресии?
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Ехе-хе. чего надумала, уходишь уходи, ишь ты, проказница. И вообще, эти пораженческие мысли свойственны тока женщинам, так как их психика меняется при менопаузе. Каблуки, платья, маникюр-педикюр, "немудрено начать, мудрено кончить".
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Protams, ka civilizètàs Eiropas tautas labpràt uzaicinàtu britus atgriezties mùsu ES.
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