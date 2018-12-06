﻿ Этюд Рембрандта продали на аукционе за 12 млн долларов, Mixnews.lv

В мире |

Набросок голландского живописца Рембрандта ван Рейна «Этюд головы юноши» продали 5 декабря, на лондонских торгах Sotheby's, картина стала самым дорогим лотом аукциона.

Неизвестный покупатель отдал за нее 9,48 млн фунтов (12,1 млн долларов). На первичном слое краски обнаружили два отпечатка пальцев, эксперты не исключают, что они могут принадлежать автору картины — это и вызвало ажиотаж вокруг лота, а конечная стоимость превысила предполагаемую в 1,5 раза.

Набросок размером 25 х 20 см написан маслом на дубовой доске, искусствоведы датируют картину 1655 годом. Этюд — один из семи набросков Рембрандта, изобразившего Иисуса в образе юноши.

Источник: Известия