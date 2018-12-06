﻿ Во Франции начали опасаться госпереворота, Mixnews.lv

В мире |

В Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку госпереворота, сообщает телеканал BFM TV.

Опасения французских властей связаны, в частности, с запланированной на субботу акцией протеста "желтых жилетов", которые пообещали направиться к Елисейскому дворцу.

По словам одного из представителей движения Эрика Друэ, цель протестной акции в субботу дойти до Елисейского дворца.

"Мы все хотим пойти к Елисейскому дворцу", - сказал он.

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенность тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить путч.

"Это путчисты. Мы видим попытку путча", - приводит газета Figaro слова неназванного представителя Елисейского дворца.

По данным издания, спецслужбы предупредили администрацию главы государства о "призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка".

Местные СМИ также пишут о том, что, по всей видимости, между президентом и премьер-министром страны наметились серьезные разногласия во взглядах. В частности, такие предположения стали озвучиваться после того, как Макрон принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо, тогда как ранее глава правительства объявил о другой мере - полугодовалом моратории на увеличение этих налогов.

Источник: Интерfакс

Фото: pixabay.com