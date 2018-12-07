﻿ Кейт Миддлтон высмеяли за старость, Mixnews.lv

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Поклонники жестоко высмеяли жену принца Гарри Кейт Миддлтон за старость. Об этом сообщает The Sun.

На появившихся в сети фотографиях с организованной в Кенсингтонском дворце рождественской вечеринки для семей сотрудников Королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force) видно, что на лбу герцогини появились глубокие морщины.

Пользователи Twitter наводнили соцсеть оскорбительными постами в ее адрес.

"Кейт Ринклтон (Kate Wrinkleton — wrinkle — "морщина")", — обзывали одни.

"Она выглядит намного старше, чем есть на самом деле. Очень много морщин", — согласились другие.

"Ей как будто 55", — ужаснулись некоторые.

Кроме того, восхищения не вызвал и наряд Миддлтон. "Наряд слишком скучный для нее и "старушечий"", — прокомментировала еще одна пользовательница длинную клетчатую юбку принцессы, изготовленную брендом Emilia Wickstead.

Ранее в декабре принц Уильям высмеял костюм Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. "Моя жена замаскировалась под дерево", — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими.

Источник: Lenta.ru

Фото: flickr.com/The Look of Kate Middleton