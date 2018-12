﻿ Трамп назвал себя жертвой "президентского харассмента", Mixnews.lv

В мире |

Президент США заявил, что он является жертвой притеснений на посту главы государства — "президентского харассмента". Об этом он написал в Twitter.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!