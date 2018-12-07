﻿ Трамп назвал себя жертвой "президентского харассмента", Mixnews.lv

Трамп назвал себя жертвой "президентского харассмента" (1)

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В мире | 7 декабря 2018 года, 08:49

Президент США заявил, что он является жертвой притеснений на посту главы государства — "президентского харассмента". Об этом он написал в Twitter.

"Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией и, учитывая всё то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%", — посетовал Трамп.

"Это называется притеснение президента", — подчеркнул Трамп.

Трамп в этом случае, очевидно, обыгрывает то, что у слова harassment есть несколько значений, в том числе сексуальные домогательства. В последнее время множество женщин заявили о том, что стали жертвами такого поведения со стороны коллег и знакомых.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/Ivan Sidorov

Комментарии 1
Циля1 час назад
Самовлюблённый павлин даже в кресле президента остаётся самовлюблённым павлином. Но Америка переживёт и его.
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