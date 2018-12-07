﻿ Литва хочет ввести антироссийские санкции за инцидент в Керченском проливе, Mixnews.lv

Литва хочет ввести антироссийские санкции за инцидент в Керченском проливе (14)

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В мире | 7 декабря 2018 года, 07:56

Министерство иностранных дел Литвы предложило применить индивидуальные санкции в отношении россиян, которые причастны к инциденту в Керченском проливе.

Как сообщает ТАСС, речь идет о запрете въезд в страну. В этот список могут быть включены около 20 человек. Сейчас Литва ведет консультации с другими странами о применении мер в отношении России.

«МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Источник: РосБалт
Комментарии 14
Конь в пальто 5 часов назад
Ржунимагу... :))) Целая Литва! :))
3
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Динго4 часа назад
Ужас. А Далька Грибкина , наверное, точно узнала, что эти 20 человек собираются посетить красоты Литвы? Как теперь россияне это переживут, что помойка их не впустит? :)
Идиотка полная.
2
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Tvoja sovestj 5 часов назад
Dalja ljutuet,,a zna4it kommunizm es4o zhiv v Litve
2
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