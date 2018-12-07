﻿ Порошенко: никто не знает, кого Россия атакует завтра, Mixnews.lv

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Россия в своих агрессивных действиях является непредсказуемой и может завтра атаковать в любом месте, например страны Балтии, будет защищать оружием "Северный поток-2". На этом в интервью польскому телеканалу TVN24 заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра. Может российские солдаты будут защищать Северный поток-2 и атакуют страны Балтии. Может Россия захочет ударить по очередным выборам, как они пробовали это делать во время референдума в Голландии, во время референдума о Brexit и в других странах”,- заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина требует единства мира, как это было продемонстрировано недавно, когда российские силы атаковали украинские корабли в нейтральных водах Черного моря.

Глава государства отметил, что четыре года назад все боялись назвать нападение России на Украину агрессией, называя это конфликтом или кризисом. Зато, сейчас, "ситуация выглядит совершенно по-другому".

Он подчеркнул, что Россия отвергает свою ответственность за те или иные преступления. И только демонстрация непосредственных доказательств, как в случае сбития малайзийского Боинга MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию.

Президент Украины подчеркнул, что события в Керченском проливе является "опасными для целостности Украины, но прежде всего – для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности".

Источник: Телеграф