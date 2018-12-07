﻿ Ведущий "Оскара-2019" взял самоотвод из-за "гомофобских шуток", Mixnews.lv

Ведущий "Оскара-2019" взял самоотвод из-за "гомофобских шуток" (1)
Актер Кевин Харт отклонил предложение организаторов церемонии вручения премии «Оскар» провести ее из-за собственных шуток.
5 декабря стало известно, что Харта выбрали ведущим «Оскара-2019».
Однако вслед за этим в сети появилась подборка шуток актера о лицах с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ЛГБТ-сообщество обвинило Харта в гомофобии.
В итоге актер принял решение отказаться от предложения провести «Оскар-2019».
«Я принял решение отказаться от участия в "Оскаре" в этом году... потому что не хочу мешать вечеру, на котором будут присутствовать столько невероятных талантливых актеров. Я приношу искренние извинения ЛГБТ-сообществу за неуважительные слова, сказанные мной в прошлом»,- написал Харт.
I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.— Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.
Источник: ПОЛИТ.РУ
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