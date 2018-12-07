﻿ Ведущий "Оскара-2019" взял самоотвод из-за "гомофобских шуток", Mixnews.lv

Ведущий "Оскара-2019" взял самоотвод из-за "гомофобских шуток" (1)

фото

В мире | 7 декабря 2018 года, 11:21

Актер Кевин Харт отклонил предложение организаторов церемонии вручения премии «Оскар» провести ее из-за собственных шуток.

5 декабря стало известно, что Харта выбрали ведущим «Оскара-2019».

Однако вслед за этим в сети появилась подборка шуток актера о лицах с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ЛГБТ-сообщество обвинило Харта в гомофобии.

В итоге актер принял решение отказаться от предложения провести «Оскар-2019».

«Я принял решение отказаться от участия в "Оскаре" в этом году... потому что не хочу мешать вечеру, на котором будут присутствовать столько невероятных талантливых актеров. Я приношу искренние извинения ЛГБТ-сообществу за неуважительные слова, сказанные мной в прошлом»,- написал Харт.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 1
Вонючая негра хорошо пошутила1 час назад
"не хочу мешать вечеру, на котором будут присутствовать столько невероятных талантливых актеров"
И я последую его совету. Не буду мешать вам, анжелам, комментировать.
Ответить