﻿ Ведущий "Оскара-2019" взял самоотвод из-за "гомофобских шуток", Mixnews.lv

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Актер Кевин Харт отклонил предложение организаторов церемонии вручения премии «Оскар» провести ее из-за собственных шуток.

5 декабря стало известно, что Харта выбрали ведущим «Оскара-2019».

Однако вслед за этим в сети появилась подборка шуток актера о лицах с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ЛГБТ-сообщество обвинило Харта в гомофобии.

В итоге актер принял решение отказаться от предложения провести «Оскар-2019».

«Я принял решение отказаться от участия в "Оскаре" в этом году... потому что не хочу мешать вечеру, на котором будут присутствовать столько невероятных талантливых актеров. Я приношу искренние извинения ЛГБТ-сообществу за неуважительные слова, сказанные мной в прошлом»,- написал Харт.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.

Источник: ПОЛИТ.РУ