﻿ Хочу новые санкции! Порошенко написал статью в The New York Times, Mixnews.lv

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Украинский президент Пётр Порошенко написал статью для американской газеты The New York Times, где попросил западные страны ввести новые санкций против России.

Конфликт в Керченском проливе, когда экипажи украинских катеров и буксира были задержаны российскими пограничниками, Порошенко называет прямой военной атакой.

"Наша решимость сильна, и мы готовы противостоять России. Я принял ограниченное военное положение на украинской земле вблизи российской границы, чтобы мы смогли мобилизовать и защитить нашу безопасность, если Россия решится усилить свою агрессию. Но нам также нужна поддержка международного сообщества в форме дальнейших санкций против Москвы за её последнее нападение", — пишет украинский лидер.

Российские корабли в Чёрном море могут угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции, пишет украинский президент. А за полётами российских истребителей над странами Балтии автор видит репетицию патрулей над газопроводом "Северный поток — 2".

В завершении статьи Пётр Порошенко просит "партнёров по обе стороны Атлантики" не дать России "распространить свою агрессию в Азовское море" и принять "Азовский пакет санкций".

Источник: L!FE