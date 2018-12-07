﻿ Хочу новые санкции! Порошенко написал статью в The New York Times, Mixnews.lv

Хочу новые санкции! Порошенко написал статью в The New York Times (19)

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В мире | 7 декабря 2018 года, 13:30

Украинский президент Пётр Порошенко написал статью для американской газеты The New York Times, где попросил западные страны ввести новые санкций против России.

Конфликт в Керченском проливе, когда экипажи украинских катеров и буксира были задержаны российскими пограничниками, Порошенко называет прямой военной атакой.

"Наша решимость сильна, и мы готовы противостоять России. Я принял ограниченное военное положение на украинской земле вблизи российской границы, чтобы мы смогли мобилизовать и защитить нашу безопасность, если Россия решится усилить свою агрессию. Но нам также нужна поддержка международного сообщества в форме дальнейших санкций против Москвы за её последнее нападение", — пишет украинский лидер.

Российские корабли в Чёрном море могут угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции, пишет украинский президент. А за полётами российских истребителей над странами Балтии автор видит репетицию патрулей над газопроводом "Северный поток — 2".

В завершении статьи Пётр Порошенко просит "партнёров по обе стороны Атлантики" не дать России "распространить свою агрессию в Азовское море" и принять "Азовский пакет санкций".

Источник: L!FE

Комментарии 19
Жлобак4 часа назад
Похоже,в серьез,этого идиота,даже запад перестал воспринимать.
1
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yes 5 часов назад
и тут Вальцмана понесло...,
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да4 часа назад
Особенно в штаны."Бедолаге"пришлось писать в"Таймс",т.к "Твиттер" занял и за@@ал хозяин (Трамп).
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