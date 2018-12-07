﻿ Издатель Meduza Красильщик объявил об уходе из проекта, Mixnews.lv

Издатель Meduza Красильщик объявил об уходе из проекта (5)

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В мире | 7 декабря 2018 года, 14:17

Илья Красильщик покидает пост издателя Meduza с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я ухожу из Медузы с 1 января 2019 года. Дурацкие какие-то слова, сам не верю до конца, но нет, правда — ухожу. Ухожу, всех любя, готов всем помогать — но уже советами, а не работая… Важность того, что делает Медуза — совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места», — написал Красильщик.

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Он намерен переехать из Риги, где располагается офис Meduza, в Москву, при этом он не сообщил свое следующее место работы, отметив, что «впереди полнейшая неизвестность».

«Продукт остается за командой мечты в лице технического директора Бори Горячева, арт-директора Насти Яровой и продакта Султана Сулейманова… Этот триумвират теперь будет придумывать технологическое будущее издания», — добавил Красильщик.

Ранее в отставку подал главный редактор Meduza Иван Колпаков на фоне скандала о «харрасменте». Сообщалось, что Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября неподобающим образом вел себя в отношении жены одного из сотрудников Meduza, что вызвало широкий резонанс и обсуждения в профессиональной среде.

Источник: facebook.com//Katy181

Комментарии 5
Таня Попова3 часа назад
Не все так просто...Это по сути мерзкое детище Ходорковского,созданное специально в пику Российским СМИ и как рыба прилипала,обосновалось в Латвии после всех событий 2014 года на Украине...Это интернет издание имело по подписке первоначально 26миллионов,а уже позже,когда начались внутренние дрязги и скандалы,порастеряло свою публику...Это абсолютно русофобский проект,который естественно очень неплохо прижился в Риге...Это по сути не просто Медуза,а напрашивающееся слово Горгона-Ядовитое Чудище с женской головой...
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Лёлик3 часа назад
Бесславные ублюдки ...
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Сосед4 часа назад
Кто такая медуза? Зачем нам знать про Российский портал такие новости? Уходит Максим? Да и ... с ним.
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