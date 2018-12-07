﻿ Издатель Meduza Красильщик объявил об уходе из проекта, Mixnews.lv

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Илья Красильщик покидает пост издателя Meduza с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я ухожу из Медузы с 1 января 2019 года. Дурацкие какие-то слова, сам не верю до конца, но нет, правда — ухожу. Ухожу, всех любя, готов всем помогать — но уже советами, а не работая… Важность того, что делает Медуза — совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места», — написал Красильщик.

Он намерен переехать из Риги, где располагается офис Meduza, в Москву, при этом он не сообщил свое следующее место работы, отметив, что «впереди полнейшая неизвестность».

«Продукт остается за командой мечты в лице технического директора Бори Горячева, арт-директора Насти Яровой и продакта Султана Сулейманова… Этот триумвират теперь будет придумывать технологическое будущее издания», — добавил Красильщик.

Ранее в отставку подал главный редактор Meduza Иван Колпаков на фоне скандала о «харрасменте». Сообщалось, что Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября неподобающим образом вел себя в отношении жены одного из сотрудников Meduza, что вызвало широкий резонанс и обсуждения в профессиональной среде.

Источник: facebook.com//Katy181