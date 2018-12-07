﻿ Три министра уволены в Литве после конфликта с премьером, Mixnews.lv

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Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декреты, которыми приняла отставки министров образования и науки Юргиты Петраускене и министра культуры Лианы Руоките-Йонссон, а также уволила Кястутиса Навицкаса с поста министра окружающей среды, пишет Delfi.lt.

Декрет об увольнении министра культуры вступает в силу с 21 декабря, а два других - с пятницы, сообщила администрация президента.

О решении заменить трех министров премьер Саулюс Сквернялис сообщил в понедельник. Он сказал, что доверяет увольняемым министрам, но хочет придать новый импульс реформам в курируемых ими сферах.

После встречи с президентом Л. Руоките-Йонссон и К. Навицкас заявили, что больше не хотят работать с министром и критиковали его в связи с давлением и тем, что он прикрывается министрами.

Фото: Delfi.lt