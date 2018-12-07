﻿ В России прокомментировали решение Литвы ввести санкции, Mixnews.lv

В мире |

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил в беседе с RT заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что в стране ввели санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе.

«Позиция Литвы не является чем-то новым, Грибаускайте не раз была замечена в антироссийских заявлениях. Она стремится придать Литве роль передового отряда в исполнении целей НАТО по отношению к России», — сказал Новиков.

Депутат также отметил, что многие европейские страны поддерживают Украину в её провокационных действиях.

«Но и Украину, и Литву на сегодняшний день их хозяева используют для своих целей. Практически все европейские страны на уровне своих правительств заняли позицию осуждения России по поводу событий в Керченском проливе, хотя понятно, что это провокация Киева», — заключил он.

Ранее Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе.