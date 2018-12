﻿ Космическому зонду "Инсайт" удалось записать шум ветра на Марсе, Mixnews.lv

В мире |

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Mars InSight впервые в истории удалось записать шум ветра на Красной планете. Об этом он написал в пятницу, 7 декабря, на своей странице в Twitter.

«Люди никогда не слышали шум ветра на Марсе до этого момента», — написал он, прикрепив соответствующую видеозапись.

Ролик со звуками ветра также разместили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Слушать запись рекомендуют в наушниках.

What does wind sound like on Mars? Now we know, courtesy of @NASAInSight. A haunting low rumble was captured on the Red Planet last week, caused by vibrations from the wind. Put on your headphones & listen to the #SoundsOfMars: https://t.co/rGItMwWQczhttps://t.co/Cfj3THf273