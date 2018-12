﻿ Трамп назвал Тиллерсона глупым и ленивым, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон "глуп как пробка и чертовски ленив".

По его словам, нынешний госсекретарь США Майк Помпео отлично справляется со своей работой.

Он также добавил, что после ухода Тиллерсона в Госдепе совсем другой настрой.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!