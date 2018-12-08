﻿ СМИ: Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на 14,5 млн евро, Mixnews.lv

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Налоговая служба Испании подозревает певицу колумбийского происхождения Шакиру в неуплате налогов на сумму 14,5 млн евро. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, в ближайшее время прокуратура Испании представит иск против певицы. Налоговые органы Испании считают, что Шакира не заплатила подоходный налог и налог на имущество.

Согласно испанскому законодательству, проживающие на территории королевства более полугода автоматически становятся его налоговыми резидентами. По версии испанских властей, Шакира проживает на территории королевства с 2011 года.

В докладе признается, что ни в один из трех лет с 2012 по 2014 Шакира не находилась на территории Испании более полугода, однако налоговики отметили, что ее отсутствие было вызвано гастролями, и продолжают расследование.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/MAGNISS