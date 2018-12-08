﻿ Эйфелеву башню закроют из-за протестов, Mixnews.lv

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Власти Парижа приняли решение закрыть доступ к Эйфелевой башне из-за новой волны протестов "желтых жилетов" в столице Франции, которые ожидаются на следующей неделе, сообщает Sky News.

Эйфелева башня присоединится к десятку музеев, объявивших о закрытии в выходные дни из-за начала новой волны протестов, связанных с повышением цен на автомобильное топливо. Ожидается, что владельцы магазинов и ресторанов на Елисейских полях также собираются закрыть свои предприятия, несмотря на важный для продаж предрождественский период.

Парижская опера отменила запланированные спектакли на двух площадках города. Триумфальная арка также остается закрытой после повреждения одной из статуй во время очередных протестных акций. Национальный музей Лувр остается открытым.

Новая протестная волна "желтых жилетов" ожидается в Париже в ближайшие дни. Акции протеста движения "желтых жилетов", которые повлекли за собой все последующие протестные движения, начались во Франции 17 ноября.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Martyn Davis