﻿ В Париже на акциях протеста задержаны сотни демонстрантов, Mixnews.lv

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В Париже на акциях протеста против роста цен на бензин задержаны сотни активистов "желтых жилетов". По последним данным, полицейские задержали 481 человека, передает Le Figaro со ссылкой на премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Газета сообщает, что 211 человек помещены под стражу.

Перед началом акции во французской столице задержали 278 человек. По некоторым данным, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Уже несколько недель подряд во франции проходят акции протеста против решения правительства повысить цены на топливо. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил главе правительства страны Эдуару Филиппу провести переговоры с представителями митингующих для урегулирования обстановки.

Источник: Polit