﻿ В Париже на акциях протеста задержаны сотни демонстрантов, Mixnews.lv

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В Париже на акциях протеста задержаны сотни демонстрантов (35)

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В мире | 8 декабря 2018 года, 13:40

В Париже на акциях протеста против роста цен на бензин задержаны сотни активистов "желтых жилетов". По последним данным, полицейские задержали 481 человека, передает Le Figaro со ссылкой на премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

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Газета сообщает, что 211 человек помещены под стражу.

Перед началом акции во французской столице задержали 278 человек. По некоторым данным, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Уже несколько недель подряд во франции проходят акции протеста против решения правительства повысить цены на топливо. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил главе правительства страны Эдуару Филиппу провести переговоры с представителями митингующих для урегулирования обстановки.

Источник: Polit

Комментарии 35
Мнение2 часа назад
Протесты, это нормально, но когда толпа неадекватов начинает грабить имущество, жечь автомашины, разбивать исторические памятники, надо пожестче с нею, это дикари.
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вова1 час назад
А куда моисей ходарковский с навальным смотрят , не демократично как-то.
Макарон распоясался , Наполеон первый артиллерию в уличных боях за Республику применил.
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Alex1 час назад
Чем Париж лучше Киева ? Ну конечно ,уроды есть везде ,примкнули "повеселиться".Совершенно одинаковая картина ,чё это Запад в шоке ?Ну ещё поднимите налоги ,все вместе понаблюдаем...
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