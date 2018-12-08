﻿ Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом, Mixnews.lv

Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом (19)
В мире | 8 декабря 2018 года, 16:13
Президент США Дональд Трамп заявил о желании французов видеть его во главе государства. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По мнению лидера США, Парижское соглашение оказывает плохое влияние, а французы протестуют и участвуют в демонстрациях, так как не готовы платить большие суммы денег якобы на защиту окружающей среды.
"[Протестующие] скандируют: "Мы хотим Трампа". Люблю Францию", — заявил Трамп.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Gage Skidmore
Знаете,а я именно сейчас,во Франции!Скажу проще!Народ,очень верит Путину.Не уверен,но думаю,что за Россию,будет большинство.И топливную проблему,видимо,решить не удастся.
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Да да боять вся франция за путина и вся европа обожает путина. Только злостные провокаторы санкции вводят)
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Здесь можно писать только из Латвии
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