﻿ Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом, Mixnews.lv

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Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом (19)

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В мире | 8 декабря 2018 года, 16:13

Президент США Дональд Трамп заявил о желании французов видеть его во главе государства. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению лидера США, Парижское соглашение оказывает плохое влияние, а французы протестуют и участвуют в демонстрациях, так как не готовы платить большие суммы денег якобы на защиту окружающей среды.

"[Протестующие] скандируют: "Мы хотим Трампа". Люблю Францию", — заявил Трамп.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore

Комментарии 19
Жлобак4 часа назад
Знаете,а я именно сейчас,во Франции!Скажу проще!Народ,очень верит Путину.Не уверен,но думаю,что за Россию,будет большинство.И топливную проблему,видимо,решить не удастся.
9
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Светлана3 часа назад
Да да боять вся франция за путина и вся европа обожает путина. Только злостные провокаторы санкции вводят)
4
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В хуянции ты4 часа назад
Здесь можно писать только из Латвии
5
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