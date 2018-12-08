﻿ Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании французов видеть его во главе государства. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению лидера США, Парижское соглашение оказывает плохое влияние, а французы протестуют и участвуют в демонстрациях, так как не готовы платить большие суммы денег якобы на защиту окружающей среды.

"[Протестующие] скандируют: "Мы хотим Трампа". Люблю Францию", — заявил Трамп.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore