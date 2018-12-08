﻿ Британия выделит сотни тысяч фунтов на смену имиджа Солсбери, Mixnews.lv

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Британские власти приняли решение выделить 500 тыс. фунтов (636,5 тыс. долларов), чтобы восстановить репутацию Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

Согласно имеющейся информации, число туристов, посещающих Солсбери, после произошедшего снизилось на 12%. Власти намерены организовать рекламную кампанию и провести ребрендинг для "оживления города".

Уточняется, что деньги на их проведение выделит правительственный фонд. Мероприятия запланированы на февраль-март следующего года.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Jeanette Runyon