﻿ Британия выделит сотни тысяч фунтов на смену имиджа Солсбери, Mixnews.lv

Британия выделит сотни тысяч фунтов на смену имиджа Солсбери (3)
В мире | 8 декабря 2018 года, 17:18
Британские власти приняли решение выделить 500 тыс. фунтов (636,5 тыс. долларов), чтобы восстановить репутацию Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.
Согласно имеющейся информации, число туристов, посещающих Солсбери, после произошедшего снизилось на 12%. Власти намерены организовать рекламную кампанию и провести ребрендинг для "оживления города".
Уточняется, что деньги на их проведение выделит правительственный фонд. Мероприятия запланированы на февраль-март следующего года.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Jeanette Runyon
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