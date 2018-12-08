﻿ Британия выделит сотни тысяч фунтов на смену имиджа Солсбери, Mixnews.lv

Британия выделит сотни тысяч фунтов на смену имиджа Солсбери (3)

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В мире | 8 декабря 2018 года, 17:18

Британские власти приняли решение выделить 500 тыс. фунтов (636,5 тыс. долларов), чтобы восстановить репутацию Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

Согласно имеющейся информации, число туристов, посещающих Солсбери, после произошедшего снизилось на 12%. Власти намерены организовать рекламную кампанию и провести ребрендинг для "оживления города".

Уточняется, что деньги на их проведение выделит правительственный фонд. Мероприятия запланированы на февраль-март следующего года.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Jeanette Runyon

Комментарии 3
Ну тупыые3 часа назад
Мелкобриты сами себе яму выкопали.
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Рижанин2 часа назад
Вот если бы жил я в Великобритании, то бы открыл туристическую фирму "Petroff & Boshiroff".

Убеждён, эта фирма только из-за международной раскрутки и брендового названия стала бы самым коммерчески успешным предриятием в туристической отрасли. :)
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Alex2 часа назад
Ну может быть каким зомби и можно на уши макарон прикупить ,но мир всё же разнообразней и умней
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