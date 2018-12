﻿ Трамп раскритиковал идею европейской армии, Mixnews.lv

В мире |

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея европейской армии не сработала. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP - to protect Europe. Fairness!