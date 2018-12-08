﻿ Трамп раскритиковал идею европейской армии, Mixnews.lv

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Трамп раскритиковал идею европейской армии (3)

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В мире | 8 декабря 2018 года, 19:52

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея европейской армии не сработала. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, тогда европейские страны получили поддержку со стороны Соединенных Штатов. Политик подчеркнул, что США всегда будут поддерживать Европу, но для этого необходимо, чтобы европейские страны делали "справедливые взносы" в бюджет НАТО.

"Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% более значительного ВВП для защиты Европы. Справедливость!" — заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что главная проблема в идее создания общей европейской армии заключается в том, что Европа — это огромная сила, но ее сила в объединенной экономике.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore

Комментарии 3
yes34 минуты назад
во дебила НАТА это и есть европа, ток во главе СЩА
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yes35 минут назад
конечно, как он с лохов будет стричь 2 и больше % от ВВП себе в казну
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Patriot37 минут назад
Protams, ka mùsu drosìbas garants ir ASV. Eiropas armiju protams jàatbalsta, tacu bez ASV un NATO, tà nebùs spèjìga noturèt Krievijas agresiju.
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