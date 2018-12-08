﻿ Трамп раскритиковал идею европейской армии, Mixnews.lv

В мире |

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея европейской армии не сработала. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP - to protect Europe. Fairness! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 December 2018

По его словам, тогда европейские страны получили поддержку со стороны Соединенных Штатов. Политик подчеркнул, что США всегда будут поддерживать Европу, но для этого необходимо, чтобы европейские страны делали "справедливые взносы" в бюджет НАТО.

"Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% более значительного ВВП для защиты Европы. Справедливость!" — заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что главная проблема в идее создания общей европейской армии заключается в том, что Европа — это огромная сила, но ее сила в объединенной экономике.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore