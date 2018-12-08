﻿ Илон Маск научил зрителей CBS правильно произносить название Tesla, Mixnews.lv

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью телеканалу CBS рассказал, как следует правильно произносить название его компании по производству электрокаров.

По его словам, правильной версией названия является "Тезла", в то время как обычно его произносят неправильно — "Тесла".

Маск отметил, что не придает большого значения словам, но сам пытается правильно произносить название. Во время сюжета он несколько раз произнес название Tesla через "з".

Он также рассказал, что выкупил права на название у жителя Сакраменто за 75 тыс. долларов, в компании на этот счет была установка торговаться, пока сделка не будет достигнута.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Brad Holt