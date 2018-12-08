﻿ Протесты "желтых жилетов" в Париже: столкновения, задержания и слезоточивый газ, Mixnews.lv

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Во Франции антиправительственные протесты, продолжающиеся четвертые выходные подряд, вновь переросли в насилие, несмотря на беспрецедентные меры безопасности. В Париже произошли столкновения, более 500 человек задержаны, полиция несколько раз использовала против толпы слезоточивый газ, передает BBC.

Всего по стране на улицы выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих.

В Париже в центре города к утру в субботу собралось около 5 тысяч протестующих, на улицы было выведено 8 тысяч полицейских и 12 бронированных автомобилей.

Первоначально протесты начались в связи с планируемым повышением акцизов на автомобильное топливо, однако затем движение "желтых жилетов", по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов.

За минувшую неделю были арестованы сотни участников уличных столкновений в Париже - некоторые из них были самыми жесткими за многие десятилетия. Десятки людей получили травмы.

Около 5 тысяч протестующих собрались на Елисейских полях, где пытались устроить марш протеста. Участников марша остановили полицейские кордоны.

Полиция, как сообщается, применила против них новую формулу слезоточивого газа, который действует сильнее, чем ранее применявшийся слезоточивый газ. По некоторым сообщениям, это фосген.

Журналист газеты Le Monde Алин Леклерк сообщила, что полиция обыскивает рюкзаки и сумки собравшихся на площади, конфискуя шлемы и очки.

По её словам, большинство протестующих - это мужчины в возрасте 20-40 лет, так как женщины и более пожилые мужчины не вышли на улицы, опасаясь насилия.

Полиция и силы безопасности стремятся предотвратить повторение событий прошлой недели в Париже, когда была повреждена Триумфальная арка, на улицах столицы нападали на полицейских и жгли автомашины.

Полиция меняет тактику

Пол Скофилд, корреспондент BBC в Париже

В углу Елисейских полей, рядом с Триумфальной аркой, происходят спорадические вспышки напряженности, когда жандармы начинают наступать на протестующих, стремясь сдвинуть наиболее агрессивных из них с места.

Иногда в воздух летят бутылки и банки, полиция отвечает слезоточивым газом - но пока что ей удается контролировать ситуацию, которая по масштабам сильно уступает событиям прошлой субботы.

Полиция явно использует новую тактику - она более мобильна и использует специальные подразделения, которые выхватывают из толпы опознанных бунтарей.

По данным властям, задержано более 500 человек. Многие из них были перехвачены на подходах к центру города.

Антиправительственные протесты в Париже породили монстра, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанье.

Он предупредил, что в субботу к движению "желтых жилетов" могут примкнуть радикальные элементы.

По словам министра, к участникам протестов будет применяться "нулевая терпимость".

Бронированные полицейские машины не применялись в Париже с 2005 года, когда в бедных кварталах столицы вспыхнули протесты.

Правительство уже согласилось заморозить цены на топливо, повышение тарифов на которое было первоначальной причиной протестов. Тем не менее протест набрал обороты, и теперь к прежним требованиям активистов добавились новые.

Представитель министерства внутренних дел сообщил агентству Франс пресс, что власти подготовились к серьезным беспорядкам.

В интервью телеканалу TF1 премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что в Париже развернуты полицейские силы, в составе которых 8 тысяч сотрудников полиции и десятки бронированных автомобилей.

Повторив призыв сохранять спокойствие, Эдуар Филипп добавил: "Мы имеем дело с людьми, цель которых - не протест, а беспорядки, и мы не собираемся позволить им осуществить свои замыслы".

Ранее премьер-министр дал понять, что готов на дальнейшие уступки протестующим, заявив в сенате, что правительство открыто для обсуждения вопросов помощи наименее оплачиваемым работникам.

В четверг молодые люди вышли на улицы, протестуя против реформ образования. Более 140 человек было арестовано в ходе протестов у школы в городе Мант-ла-Жоли, закончившихся столкновениями с полицией.

Участники движения "желтых жилетов", как сообщает корреспондент Би-би-си в Париже, выражают назревшее недовольство экономической политикой правительства среди малообеспеченных слоев населения.

Протесты начались из-за планов повысить акцизы на топливо, однако затем движение "желтых жилетов", по словам властей, радикализировалось Проведенный в пятницу опрос общественного мнения показал некоторое снижение общественной поддержки этого радикального движения, однако его поддерживают 66% опрошенных.

Премьер-министр Эдуард Филипп встретился в пятницу с представителями движения в попытке завязать диалог. Семь участников, с которыми встретился премьер, относятся к умеренным представителям движения. Они призвали протестующих не устраивать марши в Париж.

Президент Макрон собирается выступить к обращением к народу в начале следующей недели, но уже сейчас его рейтинг популярности сильно понизился. В пятницу президент посетил полицейские бараки в предместье Парижа с целью продемонстрировать свою поддержку силам правопорядка.

Ранее правительство заявило, что отказывается от планов введения непопулярных новых акцизов в новом бюджете, а также заморозило цены на электричество и газ в 2019 году.