﻿ "Мисс Мира — 2018" стала представительница Мексики, Mixnews.lv

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Победительницей конкурса красоты "Мисс Мира — 2018" стала представительница Мексики, сообщается на официальном сайте конкурса.

Престижный титул достался 26-летней Ванессе Понсе де Леон. Девушка работает моделью и участвует в волонтерском движении, защитила диплом в области международного бизнеса. Увлекается подводным плаванием и рисованием, играет в волейбол и фрисби. Своим личным девизом считает фразу: "Все мы нужны друг другу".

Россию представляла на конкурсе 19-летняя студентка Наталья Строева, которая вошла лишь в число 30 самых красивых девушек мира.

Источник: Polit