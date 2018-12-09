﻿ В ходе протестов во Франции пострадали 118 человек, Mixnews.lv

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Во время новых акций протеста "желтых жилетов" во Франции были задержаны почти 1400 человек, из них более 970 - в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По его данным, в субботу, 8 декабря, получили травмы 118 демонстрантов и 17 сотрудников правоохранительных органов.

При этом в акциях протеста по всей стране в течение дня участвовали около 125 тысяч человек, в их числе 10 тысяч - в Париже, указал далее французский министр. Он также сообщил, что усиленные наряды полиции в случае необходимости будут охранять порядок и в воскресенье.

В ходе возобновленных протестов "желтых жилетов" в Париже произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

В Париже продолжаются протесты "желтых жилетов". Сначала они выступали против роста цен на топливо, теперь - против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Более 1000 демонстрантов задержаны. Видео из Парижа pic.twitter.com/kBxX9xAPS4 — DW на русском (@dw_russian) December 8, 2018

После того как ряд демонстрантов начали бросать в полицейских петарды и другие предметы, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.

Протесты прошли и в других городах Франции. По всей стране были усилены меры безопасности, их обеспечивали около 89 тысяч полицейских, из них около 8 тысяч - в Париже. Столкновения с полицией также произошли, в частности, в Лионе, Тулузе и Бордо.

Кроме того, акции протеста состоялись в Бельгии и Нидерландах. В Брюсселе были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, что являлось "превентивной мерой".

В протестных акциях в центре Брюсселя приняли участие несколько десятков активистов "желтых жилетов". При этом демонстрации проходили мирно, но привели к нарушениям в движении транспорта. На востоке страны демонстранты в знак протеста перекрыли трассу Е40, ведущую во Францию.

В акциях "желтых жилетов" в Нидерландах приняли участие несколько сотен человек, о задержаниях не сообщается.

Протесты "желтых жилетов", начавшиеся из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю.

После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

Источник: Deutsche Welle