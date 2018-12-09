﻿ Во Франции число задержанных в протестах превысило 1700 человек, Mixnews.lv

Во Франции число задержанных в протестах превысило 1700 человек (9)
Число задержанных на акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщает BFMTV. 1220 человек поместили под стражу.
Большинство задержаний полиция провела в Париже в субботу, 8 декабря. В столице были задержаны 1150 человек. В ходе досмотра у многих из них было найдено оружие.
Le Figaro пишет, что в субботних протестах участвовали 136 тысяч человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter поблагодарил правоохранительные органы "за смелость и исключительный профессионализм".
À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 декабря 2018 г.
Массовые акции протеста начались во Франции в ноябре из-за планов правительства повысить цены на топливо. Французские власти планировали повысить цену на дизельное топливо на 6,5 евроцента за литр, а на бензин — на 2,9 евроцента.
В Париже между участниками акций, одетых в желтые светоотражающие жилеты, и полицейскими проходили столкновения. Протестующие жгли автомобили, били витрины и громили магазины.
5 декабря правительство Франции решило убрать из проекта бюджета на будущий год повышение цен на топливо, однако акции протеста продолжились.
Источник: "Дождь"
А Тармпуша под шумок, /им же сварганенный/, все намёкивает Макрону, что европейская армия - не нужна. Не нужна! Пол-л , да, лягушатник?