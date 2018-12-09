﻿ Во Франции число задержанных в протестах превысило 1700 человек, Mixnews.lv

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Число задержанных на акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщает BFMTV. 1220 человек поместили под стражу.

Большинство задержаний полиция провела в Париже в субботу, 8 декабря. В столице были задержаны 1150 человек. В ходе досмотра у многих из них было найдено оружие.

Le Figaro пишет, что в субботних протестах участвовали 136 тысяч человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter поблагодарил правоохранительные органы "за смелость и исключительный профессионализм".

À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 декабря 2018 г.

Массовые акции протеста начались во Франции в ноябре из-за планов правительства повысить цены на топливо. Французские власти планировали повысить цену на дизельное топливо на 6,5 евроцента за литр, а на бензин — на 2,9 евроцента.

В Париже между участниками акций, одетых в желтые светоотражающие жилеты, и полицейскими проходили столкновения. Протестующие жгли автомобили, били витрины и громили магазины.

5 декабря правительство Франции решило убрать из проекта бюджета на будущий год повышение цен на топливо, однако акции протеста продолжились.

Источник: "Дождь"