﻿ Во Франции число задержанных в протестах превысило 1700 человек, Mixnews.lv

Во Франции число задержанных в протестах превысило 1700 человек (9)

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В мире | 9 декабря 2018 года, 12:24

Число задержанных на акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщает BFMTV. 1220 человек поместили под стражу.

Большинство задержаний полиция провела в Париже в субботу, 8 декабря. В столице были задержаны 1150 человек. В ходе досмотра у многих из них было найдено оружие.

Le Figaro пишет, что в субботних протестах участвовали 136 тысяч человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter поблагодарил правоохранительные органы "за смелость и исключительный профессионализм".

Массовые акции протеста начались во Франции в ноябре из-за планов правительства повысить цены на топливо. Французские власти планировали повысить цену на дизельное топливо на 6,5 евроцента за литр, а на бензин — на 2,9 евроцента.

В Париже между участниками акций, одетых в желтые светоотражающие жилеты, и полицейскими проходили столкновения. Протестующие жгли автомобили, били витрины и громили магазины.

5 декабря правительство Франции решило убрать из проекта бюджета на будущий год повышение цен на топливо, однако акции протеста продолжились.

Источник: "Дождь"

Комментарии 9
0033 минуты назад
То есть на Украине можно сжигать машины ,а во Франции нельзя. Они же дети
1
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Адельфина39 минут назад
Вот он, французский бунт, "бессмысленный и беспощадный".))))

А Тармпуша под шумок, /им же сварганенный/, все намёкивает Макрону, что европейская армия - не нужна. Не нужна! Пол-л , да, лягушатник?
2
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Пол-л то у тебя27 минут назад
Мужской,*сцаня*? Кем ты сегодня будешь, многополое?
2
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