﻿ В Бельгии распалась правящая коалиция из-за миграционного пакта ООН, Mixnews.lv

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Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса. Из правительства вышла ведущая фламандская партия - "Новый Фламандский альянс" (N-VA). Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер и глава МИД королевства Дидье Рейндерс.

Этот кризис может привести в Бельгии к новому расколу между франкоязычной Валлонией и нидерландоязычной Фландрией.

"Новый фламандский альянс" - ведущая политическая партия нидерландоязычной Фландрии - на протяжении последних недель блокировала подписание Бельгией Миграционного пакта ООН, угрожая выходом из правящей коалиции.

"Премьер-министр [Шарль Мишель] находится на аудиенции у короля [Филиппа], где он объявит о переформировании правительства без "Нового фламандского альянса", который объявил о своем желании покинуть правительство", - сообщил Рейндерс.

В свою очередь, Шарль Мишель распространил в Twitter заявление: "Более, чем когда-либо, сегодня важны ответственность, общественный интерес и озабоченности наших соотечественников. Я принимаю всю свою ответственность премьер-министра и буду работать над тем, чтобы гарантировать политическую стабильность", - заявил он.

Кабинет в ближайшие часы проведет заседание без министров от N-VA. Из правительства уходят три ключевых члена - глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, а также два госсекретаря - по миграции и социальной политике.

Перераспределение портфелей без выборов

О дальнейших планах правительства Бельгии заявил в интервью телеканалу RТBF глава входящего в коалицию валлонского либерального "Реформаторского движения" Оливье Шастель, по словам которого, оставшиеся в коалиции партии - валлонские либералы, фламандские либералы и фламандские христианские демократы - продолжат работу, распределив функции ушедших министров между оставшимися членами кабинета.

В другой ситуации такой кризис неизбежно привел бы к досрочным выборам, однако в Бельгии уже в мае и так состоятся плановые выборы в федеральный и региональные парламенты, поэтому никаких изменений в выборный календарь, видимо, вноситься не будет.

По оценкам местных наблюдателей, жесткая позиция по миграции и так самой популярной во Фландрии партии "Новый фламандский альянс", которую, согласно результатам опросов, сейчас поддерживают более 25% фламандцев, после ее выхода из правительства, вероятно, даст ей еще большую поддержку избирателей в регионе.

Это заставляет опасаться, что, покинув правительство, N-VA вернется к своему изначальному требованию - независимости или максимальной автономии Фландрии, что приведет в новому кризису о разделе Бельгии.

Миграционный раскол

Раскол в правительственной коалиции Бельгии произошел в начале недели. Премьер-министр Шарль Мишель и его либеральная валлонская [Валлония - южный франкоязычный регион Бельгии] партия "Реформаторское движение" объявили, что Бельгия поддержит Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.

Его партнеры по коалиции - "Новый фламандский альянс" и его лидер, бургомистр Антверпена Барт Де Вевер - категорически отказались поддержать подписание этого документа и пригрозили выходом из коалиции, если премьер проигнорирует их позицию.

Видение этого документа радикальными и евроскептическими партиями в субботу озвучила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выступая во фламандском парламенте, на круглом столе, где собрались противники этого документа.

По ее словам, Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, подготовленный под эгидой ООН, ограничит суверенитет подписавших его государств.

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, как ожидается, должен быть одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоится в Марракеше 10-11 декабря. Этот документ, не являющийся юридически обязывающим, был согласован в июле текущего года всеми государствами - членами ООН, кроме США.

Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.

Ранее ряд стран - Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария - отказались присоединяться к пакту.

Источник: ТАСС

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