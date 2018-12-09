﻿ СМИ: прокремлевские аккаунты в Twitter подозревают в поддержке "желтых жилетов", Mixnews.lv

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Около 600 прокремлевских аккаунтов в твиттере использовали хэштег #giletsjaunes в поддержку "желтых жилетов" — движения, которое проводит массовые акции протеста во Франции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Альянс обеспечения демократии, подразделение немецкого Фонда Маршалла США, который следит за российскими твиттер-аккаунтами и "другой прокремлевской деятельностью".

По словам аналитика альянса Бретта Шафера, эти аккаунты ранее публиковали новости о США и Великобритании, но как минимум неделю назад они начали писать о протестах во Франции.

"Это довольно серьезный признак того, что существует заинтересованность в усилении конфликта", — говорит Шафер.

Он также отметил, что главной темой последних твитов являются сообщения о том, что французские правоохранительные органы готовы поддержать протестующих, что "похоже, не подтверждается фактами". Аналитик подчеркнул, что это напоминает другие поддерживаемые Кремлем "кампании дезинформации".

Bloomberg отмечает, что большая часть ссылок о французских протестах в этих аккаунтах ведут на сайты российских государственных СМИ — Russia Today, Sputnik и видеоагентство Ruptly, принадлежащее RT.

Издание также пишет, что Sputnik и Russia Today в последние дни сообщали, что большинство французских полицейских больше не поддерживают Макрона и могут присоединиться к протестующим. Источниками этой информации являются представители двух небольших полицейских профсоюзов.

Кроме того, Sputnik и RT показали видео, которое появилось во французских соцсетях, где полицейские снимают шлемы якобы в знак солидарности с протестующими. В местной полиции заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности. Там отметили, что полицейские ненадолго сняли шлемы, чтобы поговорить с участниками акций протеста.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что о солидарности полицейских с протестующими в эфире телеканала сказал представитель полицейского профсоюза.

Кроме того, она утверждает, что в заголовке видео с полицейскими говорилось не о "солидарности с протестующими", а о "мирном жесте".

Источник: "Дождь"

Фото: pixabay.com