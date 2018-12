﻿ Франция попросила Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны, Mixnews.lv

В мире |

После комментария президента США Дональда Трампа о протестах "желтых жилетов" глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал его к сдержанности и невмешательству во внутренние дела страны.

"Мы не участвуем в американских дебатах, позвольте и нам как нации жить своей жизнью", - заявил французский министр в интервью, вышедшем в эфир La Chaîne Info и других телеканалов воскресенье, 9 ноября.

По его словам, он обращается к Трампу также от лица президента Франции Эмманюэля Макрона. Ле Дриан также подчеркнул, что Макрон намерен наладить диалог с протестным движением и планирует выступить с предложениями на следующей неделе.

"Думаю, что его замечания будут достаточно серьезными, чтобы остановить протесты", - предположил глава французского внешнеполитического ведомства.

Ряд других французских политиков также резко раскритиковали последние высказывания Трампа. В частности, депутат Национального собрания Жоашен Сон-Форже, представляющий партию Макрона "Республика на марше", назвал Трампа "Дональдом Слабоумным" и призвал его "не оскорблять" Францию.

Скандальный твит

Накануне Трамп высказался о протестах во Франции, связав их с подписанным в Париже в декабре 2015 года глобальным соглашением о защите климата.

"Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, большей частью странам третьего мира (с сомнительным управлением), чтобы, возможно, защитить окружающую среду", - написал он в Twitter.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!