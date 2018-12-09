﻿ Франция попросила Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны, Mixnews.lv

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После комментария президента США Дональда Трампа о протестах "желтых жилетов" глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал его к сдержанности и невмешательству во внутренние дела страны.

"Мы не участвуем в американских дебатах, позвольте и нам как нации жить своей жизнью", - заявил французский министр в интервью, вышедшем в эфир La Chaîne Info и других телеканалов воскресенье, 9 ноября.

По его словам, он обращается к Трампу также от лица президента Франции Эмманюэля Макрона. Ле Дриан также подчеркнул, что Макрон намерен наладить диалог с протестным движением и планирует выступить с предложениями на следующей неделе.

"Думаю, что его замечания будут достаточно серьезными, чтобы остановить протесты", - предположил глава французского внешнеполитического ведомства.

Ряд других французских политиков также резко раскритиковали последние высказывания Трампа. В частности, депутат Национального собрания Жоашен Сон-Форже, представляющий партию Макрона "Республика на марше", назвал Трампа "Дональдом Слабоумным" и призвал его "не оскорблять" Францию.

Скандальный твит

Накануне Трамп высказался о протестах во Франции, связав их с подписанным в Париже в декабре 2015 года глобальным соглашением о защите климата.

"Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, большей частью странам третьего мира (с сомнительным управлением), чтобы, возможно, защитить окружающую среду", - написал он в Twitter.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Одновременно Трамп предположил, что французы хотят видеть его своим президентом.

"Люблю Францию", - заключил он. В следующем твите американский лидер предложил "покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов".

Кроме того, несколько дней назад Трамп ретвитнул несколько постов, в которых утверждается, что французские протестующие скандировали его имя. В действительности данные видеоролики были сняты во время ультраправых протестов в Лондоне, отмечает агентство AFP.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю.

После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

8 декабря в ходе масштабных антиправительственных протестов были задержаны 1723 человека, 1220 из них отправлены под стражу. Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже.

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран, заявил он.

Источник: Deutsche Welle