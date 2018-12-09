﻿ Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги, Mixnews.lv

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Власти Саудовской Аравии не выдадут Турции обвиняемых в убийстве в Стамбуле Джамаля Хашогги, несмотря на соответствующий запрос Анкары. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

"Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования [дела] об убийстве Джамаля Хашогги", - цитирует министра телеканал Al Jazeera.

"Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашогги, и не будем ничего скрывать", - добавил он.

Турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашогги.

По данным газеты Yeni Safak, уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд, сообщало издание.

Источник: ТАСС