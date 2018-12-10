﻿ За время военного положения на Украину не пустили 900 россиян, Mixnews.lv

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C момента введения военного положения на Украине пограничники не пустили в страну 900 граждан России. Об этом агентству УНН заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

За это же время в Россию не пустили больше 250 граждан Украины, добавил он.

В связи с военным положением Госпогранслужба ограничила въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Глава ведомства Петр Цигикал 3 декабря говорил, что с этого момента пограничники стали пропускать на Украину около 1,3 тысячи россиян в сутки вместо прежних пяти тысяч.

Военное положение в приграчичных областях Украины президент Петр Порошенко ввел с 26 ноября сроком на месяц. Поводом стало задержание российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины вблизи Керченского пролива.

Источник: "Дождь"