﻿ В Калифорнии пес месяц ждал своих хозяев у сгоревшего дома, Mixnews.lv

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Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии находился их дом, сообщает телеканал FOX8.

Питомец по кличке Мэдисон ждал их, словно "охранял свой бывший дом", отметили в местной организации по спасению бездомных животных. Отмечается, что одна из сотрудниц организации подкармливала пса.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата.

В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Пожар был локализован только 25 ноября.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com