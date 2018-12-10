﻿ Выборы в Армении: блок Пашиняна набрал более 70% голосов, Mixnews.lv

В мире |

Победу на внеочередных парламентских выборах в Армении, по предварительным данным, одерживает блок "Мой шаг". Политический альянс, возглавляемый и.о. премьера республики Николом Пашиняном, получает более 70% голосов по итогам подсчета бюллетеней со всех участков, пишет Русская служба BBC.

Таким образом, в парламент Армении проходят блок "Мой шаг", набравший 70,45% голосов, а также партии "Процветающая Армения" (8,37%) и "Светлая Армения" (6,37%), сообщили в ЦИК по итогам подсчета бюллетеней со всех 2010 участков.

В первых в истории страны досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Чтобы пройти в парламент, партия должна была набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. В парламенте по закону должны быть представлены минимум три политические силы.

Бывшая правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия Армении впервые не прошла в Национальное собрание страны, на брав 4,7% голосов. Партия была представлена в парламенте с момента основания законодательного органа в 1995 году.