﻿ Мерил Стрип объяснила, почему стоит бояться Трампа, Mixnews.lv

Мерил Стрип объяснила, почему стоит бояться Трампа (2)
В мире | 10 декабря 2018 года, 09:59
Американская актриса Мерил Стрип заявила, что Трампа нужно бояться. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, такое заявление обладательница трех премий «Оскар» сделала в эфире «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Ведущий спросил актрису, как она относится к тому, что главой государства является человек, не проявляющий сочувствия.
«Я напугана. Меня пугает он, его возможности. А еще я ему сочувствую», — сказала Стрип.
Она добавила, что «собирается гроза», и все это чувствуют, в том числе и Трамп. Актриса заметила , что дети президента находятся под угрозой, а при таких обстоятельствах она бы пошла на все, чтобы им помочь.
Источник: Газета.ру
Кого интересует мнение тупой бабы? Только таких же тупых баб. Ну еще миксньюс. :))
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Не парься, не твое это, думай о величии Путина, восхищайся.
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