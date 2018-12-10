﻿ Мерил Стрип объяснила, почему стоит бояться Трампа, Mixnews.lv

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Американская актриса Мерил Стрип заявила, что Трампа нужно бояться. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, такое заявление обладательница трех премий «Оскар» сделала в эфире «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Ведущий спросил актрису, как она относится к тому, что главой государства является человек, не проявляющий сочувствия.

«Я напугана. Меня пугает он, его возможности. А еще я ему сочувствую», — сказала Стрип.

Она добавила, что «собирается гроза», и все это чувствуют, в том числе и Трамп. Актриса заметила , что дети президента находятся под угрозой, а при таких обстоятельствах она бы пошла на все, чтобы им помочь.

Источник: Газета.ру