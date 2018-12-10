﻿ Facebook начал блокировать связанный с сексом контент, Mixnews.lv

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Социальная сеть Facebook обновила правила в разделе, касающемся сексуальных домогательств. Там сказано, что на Facebook можно обсуждать проблемы домогательств и сексуального насилия, но нельзя «побуждать к сексуальным контактам между взрослыми».

В число правил входят объявления о наборе людей для «съемки половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа», просьбы присоединиться к чатам с сексуальным подтекстом, просьбы прислать изображение сексуального характера, предложения секса.

Также запрещены даже неочевидные намеки на секс — общие высказывания, вроде «хочу развлечься сегодня вечером», «сексуально-провокационный сленг», «упоминание сексуальных ролей, поз, фетишистских сценариев, сексуальных предпочтений, состояния возбуждения, полового акта или действий сексуального характера (например, сексуального проникновения или самоудовлетворения), сексуализированных частей тела (например, груди, паха, ягодиц), гигиенического состояния гениталий или ягодиц», изображения полового акта, даже если они были нарисованы от руки.

Данные запреты распространяются только на публичные посты, а не на личные переписки. Возможной причиной по введению новых правил может быть иск обвинению в пособничестве секс-торговле — продаже и аренде людей для занятий сексом и для выполнения различных сексуальных услуг вроде приватных танцев.

Источник: АфишаDaily

Фото: pixabay.com