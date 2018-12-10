﻿ 15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной, Mixnews.lv

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15-летняя спортсменка из Иркутской области, чемпионка России по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств) среди девушек Ирина Рыбникова погибла по нелепой случайности, сообщает "Комсомольская правда".

Как пишет Сhampionat.com, трагедия произошла дома, когда девушка пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, подключенным к зарядному устройству. Мобильник упал в воду, и спортсменка получила удар током, от которого, по предварительной версии, скончалась.

По итогам всероссийского турнира она вошла в состав национальной сборной и готовилась к международным стартам, мечтая стать чемпионкой мира.

Фото: из личного архива Ирины Рыбниковой