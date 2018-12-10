﻿ 15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной, Mixnews.lv

15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной (1)

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В мире | 10 декабря 2018 года, 12:45

15-летняя спортсменка из Иркутской области, чемпионка России по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств) среди девушек Ирина Рыбникова погибла по нелепой случайности, сообщает "Комсомольская правда".

Как пишет Сhampionat.com, трагедия произошла дома, когда девушка пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, подключенным к зарядному устройству. Мобильник упал в воду, и спортсменка получила удар током, от которого, по предварительной версии, скончалась.

По итогам всероссийского турнира она вошла в состав национальной сборной и готовилась к международным стартам, мечтая стать чемпионкой мира.

Фото: из личного архива Ирины Рыбниковой

Комментарии 1
Адельфина5 минут назад
Это урок тем, кто без айфона не может даже в туалет сходить! И непонятно, на них глядя, телеыон при них, или они при айфоне.
Сколько уже было смертей из-за этого маленького невинно-безобидного устройства. Безобидного в умных руках, конечно.
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