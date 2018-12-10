﻿ Британка купила своим детям 300 подарков на Рождество, Mixnews.lv

В мире |

В 2015 году в СМИ и соцсетях обсуждали британку, которая подарила каждому своему ребенку по 87 подарков (261 подарок на троих) на Рождество, пишет Medialeaks.ru. В сети появились фотографии праздничной елки Эммы Таппинг, 28-летней матери троих детей с Острова Мэн, которые она выложила в своем инстаграме.

В соцсетях женщину раскритиковали за то, что она слишком балует своих детей.

В этом году британка решила, несмотря на критику, подарить своим детям еще больше подарков, чем на прошлое Рождество. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

"Еще один год тяжелой работы, экономии и планирования. Еще один год прошел, и я каждый день горжусь своей семьей. Они заслужили отличное Рождество. Пусть меня ненавидят, но ничто и никто не изменит то, как я праздную Рождество".

У Эммы трое детей: Миа, Элла и Татум. Если в 2015-м каждый из них получил по 87 подарков, то в этом году женщина увеличит их до 97, пишет Telegraph. Помимо этого, она также купила подарки своему партнеру Джеймсу.

В интервью изданию женщина объяснила, почему тратит такое огромное количество денег на подарки своим детям.

"Я совсем не богатая. На все вместе я потратила примерно 1500 фунтов, у меня нет кредитной карточки. Вы можете подарить своим детям 2 подарка, и они все равно будут отвратительно себя вести. Мои дети знают, что такое хорошо и что такое плохо. Они ценят все то, что получают. Я не балую их в течение года", - рассказала женщина.

В прошлом году, когда фотографии рождественской елки в доме Таппинг распространились по соцсетям и СМИ, тысячи людей открыто раскритиковали мать за то, что она слишком балует своих детей. Но сама женщина с этим не согласна.

"Если вы спросите меня, балую ли я своих детей, я отвечу, что в Рождество — да, но не в течение года. Мы не отправляемся в дорогие поездки, если они что-то ломают, телефон, например, они должны сами копить деньги на то, чтобы купить себе новый. Но на Рождество они получают все, что пожелают", - говорит она.

В этом году многие поддержали Эмму. В комментариях под фотографией рождественской елки, которую она опубликовала в инстаграме несколько дней назад, многие восхищаются ею.

"Не буду врать, я бы очень хотел быть вашим ребенком".

"Научите меня!".

"Молодец! Ненавистники сделали тебя известной, продолжай делать то, что ты делаешь для своей семьи!".