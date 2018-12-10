﻿ Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку, Mixnews.lv

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Известный российский дизайнер Гоша Рубчинкий выступил с заявлением в связи с публикациями о том, что он в переписке просил 16-летнего подростка сфотографироваться в ванной. Рубчинский утверждает, что это был кастинг, пишет BBC.

Обвинения в адрес Гоши Рубчинского появились 8 декабря в популярных фэшн-блогах в "Инстаграме", в том числе в Diet Prada с почти миллионом подписчиков. Из публикаций следует, что человек, называющий себя 16-летним Яном Силфверлингом, общался в мессенджерах и по видеосвязи с Рубчинским.

Из переписки следует, что Рубчинский просил у молодого человека фотографии, в том числе он просил его сфотографироваться в ванной.

Человек, называющий себя Силфверлингом, утверждает, что поделился перепиской с Рубчинским, чтобы люди знали, что дизайнеру "нельзя доверять".

Издание Hypebeast связалось с командой Рубчинского и получило комментарий. В нем говорится, что переписка действительно состоялась и была частью кастинг-процесса. Рубчинский рассматривал подростка как модель для будущего лукбука и хотел получить от него фотографии, которые затем сможет показать остальной команде дизайнера, утверждается в сообщении.

В заявлении говорится, что Рубчинский предложил подростку сфотографироваться в ванной, потому что тот был не один в комнате. Представители дизайнера утверждают, что скриншоты переписки были видоизменены. Они также говорят, что впоследствии Силфверлинг крайне настойчиво требовал ответа о результате кастинга, и Рубчинский его заблокировал.

"Это был кастинг [непрофессиональной модели] для лукбука. Человек связался с нами и попросился на кастинг. Так происходит постоянно. Мы проводим такие кастинги для шоу и лукбуков на протяжении многих лет. На следующей неделе такой кастинг пройдет в Лондоне", - говорится в заявлении представителей Рубчинского.

Кто такой Гоша Рубчинский

34-летний дизайнер из Москвы Гоша Рубчинский - один из самых известных россиян в мире моды. Рубчинский известен использованием кириллицы в принтах и нашивках на одежде. Наиболее известные коллекции Рубчинского вдохновлены российской уличной культурой, распадом СССР и эстетикой окраин российских городов.

Рубчинский часто использует в лукбуках и показах непрофессиональных моделей. Он работал со многими известными мировыми брендами, в том числе Adidas и Burberry.

В последние годы Рубчинский работает с брендом Comme Des Garcons, а также развивает скейт-бренд "РАССВЕТ".

Фото из Flickr/Cameron Oates