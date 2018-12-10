﻿ В Германии парализовано движение поездов из-за забастовки, Mixnews.lv

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Движение поездов в Германии прекратилось 10 декабря в 5 часов утра (по местному времени) из-за забастовки железнодорожников, организованной профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG, сообщает Deutsche Welle.

Нет движения поездов дальнего следования, а в Берлине также не ходят пригородные поезда.

Предупредительная забастовка железнодорожников компании Deutsche Bahn парализовала движение поездов, что грозит серьезными транспортными перебоями по всей стране.

Причиной забастовки стал провал тарифных переговоров профсоюза с Deutsche Bahn. В EVG недовольны тем, что не удалось добиться повышения зарплаты.

Профсоюзная компания предупредила пассажиров, что транспортный коллапс растянется на весь день, поэтому поездки лучше перенести. Также уточняется, что все купленные билеты будут действительны в течение 10 и 11 декабря: пассажирам будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/ruhrpott.sprinter