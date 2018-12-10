﻿ Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с Россией, Mixnews.lv

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Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с Россией (10)

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В мире | 10 декабря 2018 года, 16:14

Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Об этом украинский президент написал в Twitter. Действие документа прекратится с 1 апреля 2019 года.

В сентябре Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора. Как поясняли в Киеве, тогда речь шла не о денонсации, а о решении не продлевать соглашение. Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление. Против выступила и украинская оппозиция, заявив, что подобный шаг противоречит национальным интересам, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Москвой.

Источник: РИА Новости
Комментарии 10
Гардеробщик1 час назад
Глупый президент, подписывает глупые законы.
1
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yes1 час назад
хорошо Россия избавилась от такой нахлебницы и ворюги как Вукраина, тьфу
Теперь ЕС 7 шкур с неё снимет виде кредитов % вывоза леса торфа и т.д., цацкаться как Россия не будут и по делом
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Garik1 час назад
Все обещал, обещал "остатОчно прощевай!" - подписал. Руки трястись перестали?
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