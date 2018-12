﻿ "Голлум" высмеял Терезу Мэй в едкой пародии, Mixnews.lv

В мире |

Актёр Энди Серкис, наиболее известный по роли Голлума в трилогии "Властелин колец", записал пародию на премьер-министра Великобритании. В ролике, получившем название We wants it ("Мы желаем этого"), Тереза Мэй пытается разобраться, нужен ли стране Брексит.

Для пародийного видео Энди Серкис адаптировал классическую сцену из "Властелина колец". Тереза Мэй, как и Голлум, страдает раздвоением личности, а в роли кольца Всевластия выступает соглашение о выходе Великобритании из ЕС, который она ласково называет "мой Брексит". Хорошая сторона министра предлагает предоставить людям право выбора, тогда как злая настаивает на скорейшем выходе без дополнительного голосования.

"Мы снова сможем всё контролировать: деньги, границы, законы, синие паспорта. Нет, это ранит людей, это сделает их беднее", - из ролика Энди Серкиса.

Ролик Серкиса моментально стал вирусным, собрав 4 тысячи репостов в Twitter и больше 40 тысяч в Facebook. Видео понравилось даже сторонникам Брексит, однако некоторые пользователи указали на логическую ошибку в сюжете.

"Я не согласен с этим ... Видео подразумевает, что у неё есть сторона, которая заботится о людях. Совершенно очевидно, что это не так ... Тем не менее Энди Серкис — чёртов герой!", - говорится в ролике.