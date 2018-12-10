﻿ "Для меня Тимошенко - смерть": Бабченко заговорил об отъезде с Украины, Mixnews.lv

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"Для меня Тимошенко - смерть": Бабченко заговорил об отъезде с Украины (5)

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В мире | 10 декабря 2018 года, 18:54

Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство весной этого года разыграли СБУ, намерен покинуть Украину в случае победы на президентских выборах лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко.

"Я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию — куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна — это означает смерть", — заявил Бабченко, выступая на форуме в Вильнюсе.

Журналист напомнил, что в рамках договора об экстрадиции преступников "президент-Тимошенко" тут же вышлет его в Россию, поэтому Юлия Владимировна, по словам Бабченко, его "личный враг" и "враг всей Украины".

Напомним, что в мае этого года украинские власти и СМИ заявили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день сам "убитый" появился на пресс-конференции СБУ. Власти Украины сообщили, что инсценировка "убийства" была частью спецоперации. По её результатам в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на журналиста — бизнесмен Борис Герман. 1 сентября предприниматель был приговорён к 4,5 года лишения свободы.

Источник: Life.ru
Комментарии 5
Сергей2 часа назад
А как же самая демократическая усраина, пусть вальцман тебе поможет , или все дерьмо прибалтам
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Anin3 часа назад
Мы помнтм.Предательское убийство: латвийские политики отреагировали на смерть Бабченко
"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и единомышленникам предательски убитого военного журналиста Аркадия Бабченко. Вечная память, Аркадий!". - написал Лоскутов.Позднее он дополнил ленту новым постом уже на латышском языке.
"Умер один из громких критиков Путина в России - Аркадий Бабченко. Убит. В России людей садят только за то, что они делятся записями в соцсетях. Мы в Европе живем в либеральной демократии. У них в России нет такого счастья. Мы жалуемся. А их просто убивают", - написала журналистка Ивета Буйке.
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Garik3 часа назад
Сцаня с patriotами в дурке на Твайке ждут тебя, чмырище! Хероичну перемогу освоил - будешь варониску циню изучать.
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