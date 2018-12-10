﻿ "Для меня Тимошенко - смерть": Бабченко заговорил об отъезде с Украины, Mixnews.lv

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Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство весной этого года разыграли СБУ, намерен покинуть Украину в случае победы на президентских выборах лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко.

"Я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию — куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна — это означает смерть", — заявил Бабченко, выступая на форуме в Вильнюсе.

Журналист напомнил, что в рамках договора об экстрадиции преступников "президент-Тимошенко" тут же вышлет его в Россию, поэтому Юлия Владимировна, по словам Бабченко, его "личный враг" и "враг всей Украины".

Напомним, что в мае этого года украинские власти и СМИ заявили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день сам "убитый" появился на пресс-конференции СБУ. Власти Украины сообщили, что инсценировка "убийства" была частью спецоперации. По её результатам в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на журналиста — бизнесмен Борис Герман. 1 сентября предприниматель был приговорён к 4,5 года лишения свободы.