﻿ Во Франции объявлено чрезвычайное экономическое положение, Mixnews.lv

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране. Такое заявление он сделал во время обращения к нации.

Он подчеркнул, что понимает возмущение протестующих и чувствует свою ответственность перед нацией. По его словам, он искренне хотел изменить ситуацию в стране.

«Я пытаюсь опереться на вас, опереться на гражданское общество. Я думаю нам нужно пойти на неизведанным путям, чтобы улучшить жизнь», — отметил Макрон.

"All the big companies in France, they must pay taxes".



Macron addresses the nation amid Gilet Jaunes protests.https://t.co/OUyn5dIw0p pic.twitter.com/XtGvHXprVI — euronews (@euronews) December 10, 2018

Французский лидер добавил, что с начала 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет на 100 евро. Помимо этого, не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы, а также специальная премия в конце года. Для тех, кто зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц, будут установлены налоговые вычеты.

«Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию», — заключил Макрон.

Эммануэль Макрон заявил, что решение всех этих проблем будет касаться многих. Он намерен провести встречу с мэрами французских городов и обсудить дальнейший план. Также Макрон пообещал, что выступит перед гражданами повторно и отчитается о проведенной работе.

«Единственное, о чем я забочусь — это вы», — утверждает французский президент и завершает свое обращение.

#BREAKING French President Emmanuel Macron says protests stem from "40 years of malaise" pic.twitter.com/9Bj2qBwDRl — AFP news agency (@AFP) December 10, 2018

Также Макрон сообщил, что в помощи экономики должны участвовать крупнейшие предприятия и наиболее богатые граждане.

Французский лидер заговорил и о восстановление налога на крупное состояние. По словам Макрона, эта мера неэффективна, потому что плательщики просто уезжали из страны. Он заявил, что этот налог был заменен на налог на движимое имущество.

JUST IN: Macron announces French minimum wage to rise by €100 a month from next year and overtime hours will not be taxed from 2019.https://t.co/OUyn5dqV8R pic.twitter.com/6FhwYeL8g5 — euronews (@euronews) December 10, 2018

С середины ноября правоохранительные органы Франции задержали 4523 участников движения «желтые жилеты», которые устраивают акции протеста по всей стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что 4099 протестующих были помещены под стражу.

На телеканале подчеркнули, что эти данные касаются протестов на всей территории страны, которые проходили последние 24 дня.

Тем временем, сайт Le Libre Penseur опубликовал манифест протестующих во Франции, в который вошли 25 их требований к правительству.

Протестующие потребовали совать всенародное собрания для реформы налогообложения, запретить налоги выше 25% от состояния гражданина, повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40%, создать новые рабочие места для функционирования государственной инфраструктуры, начать строительство 5 млн единиц доступного жилья, сократить банковские монополии, аннулировать внутренний долг, «переписать конституцию для полновластия народа», а также запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности.

Помимо этого, они также потребовали выхода Франции из состава ЕС, прекратить бегство крупных компаний от налогов, прекратить приватизацию и вернуть государству приватизированное имущество, убрать радары и камеры с дорог, исключить идеологию из образования, разбить монополии в СМИ, гарантировать гражданские свободы, запретить производство и обращение упаковок, засоряющих окружающую среду, запретить ГМО, выйти из НАТО, прекратить политическое вмешательство в дела стран Африки и прекратить поток мигрантов.