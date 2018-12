﻿ Во Франции объявлено чрезвычайное экономическое положение, Mixnews.lv

В мире |

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране. Такое заявление он сделал во время обращения к нации.

Он подчеркнул, что понимает возмущение протестующих и чувствует свою ответственность перед нацией. По его словам, он искренне хотел изменить ситуацию в стране.

«Я пытаюсь опереться на вас, опереться на гражданское общество. Я думаю нам нужно пойти на неизведанным путям, чтобы улучшить жизнь», — отметил Макрон.

"All the big companies in France, they must pay taxes". Macron addresses the nation amid Gilet Jaunes protests. https://t.co/OUyn5dIw0p pic.twitter.com/XtGvHXprVI

Французский лидер добавил, что с начала 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет на 100 евро. Помимо этого, не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы, а также специальная премия в конце года. Для тех, кто зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц, будут установлены налоговые вычеты.

«Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию», — заключил Макрон.

Эммануэль Макрон заявил, что решение всех этих проблем будет касаться многих. Он намерен провести встречу с мэрами французских городов и обсудить дальнейший план. Также Макрон пообещал, что выступит перед гражданами повторно и отчитается о проведенной работе.

«Единственное, о чем я забочусь — это вы», — утверждает французский президент и завершает свое обращение.

Также Макрон сообщил, что в помощи экономики должны участвовать крупнейшие предприятия и наиболее богатые граждане.

Французский лидер заговорил и о восстановление налога на крупное состояние. По словам Макрона, эта мера неэффективна, потому что плательщики просто уезжали из страны. Он заявил, что этот налог был заменен на налог на движимое имущество.

JUST IN: Macron announces French minimum wage to rise by €100 a month from next year and overtime hours will not be taxed from 2019.https://t.co/OUyn5dqV8R pic.twitter.com/6FhwYeL8g5