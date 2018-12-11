﻿ Домбровскис предупредил Францию о соблюдении бюджетной дисциплины, Mixnews.lv

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Европейская комиссия отслеживает влияние на бюджет возможных новых фискальных мер, которые будут приняты правительством Франции, заявил в понедельник вице-президент исполнительной власти ЕС Валдис Домбровскис. Об этом сообщает Reuters.

"Мы внимательно следим за потенциальными новыми мерами, которые будут объявлены, но мы не можем комментировать, пока они не будут должным образом объявлены и детализированы", - сказал еврокомиссар по монетарной политике.

Выступление Домбровскиса прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сократить налоги для пенсионеров и повысить минимальную заработную плату в январе после волны протестов «желтых жилетов».

Французский бюджет на следующий год уже ранее был оценен на предмет риска несоблюдения правил Еврокомиссии. Тогда Домбровскис указал, что французский случай отличается от итальянского. Рим, напомним, подвергается риску дисциплинарного взыскания за чрезмерный дефицит бюджета.

EU is closely monitoring France's new budget measures: Dombrovskis https://t.co/eF3IydDsh5 pic.twitter.com/AsuKwUydhp — Reuters Top News (@Reuters) December 10, 2018

Ранее сообщалось, что Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции.

«Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию», — говорит он.

Президент Франции заявил, что с мая 2019 года минимальный размер зарплаты, которая сейчас составляет 1498 евро в месяц до уплаты налогов, вырастет на 100 евро, кроме того, сверхурочные часы работы не будут облагаться налогом. В конце года будет специальная премия, не облагаемая налогами. Для тех, кто зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц, будут установлены налоговые вычеты.

Также Макрон сообщил, что в помощи экономике должны участвовать крупнейшие предприятия и наиболее богатые граждане.

Французский лидер заговорил и о восстановлении налога на крупное состояние. По словам Макрона, эта мера неэффективна, потому что плательщики просто уезжали из страны. Он заявил, что этот налог был заменен на налог на движимое имущество.

В настоящее время французский лидер сталкивается с беспрецедентным давлением свернуть свои масштабные планы по реформированию экономики страны. По данным властей, в акции протеста приняли участие 136 тыс. протестующих. Некоторые из митингующих столкнулись с полицейскими, разбивали витрины магазинов и устраивали поджоги.

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов, сообщает Le Figaro. Об этом заявил французский госсекретарь Оливье Дюссо. По его словам, в настоящее время правительство Франции находиться в процессе «тонкой настройки экономических механизмов». Он также добавил, что французский кабмин пока не определился с финансированием объявленных Макроном мер.