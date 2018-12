﻿ Ксения Собчак покидает пост главреда журнала L'Officiel, Mixnews.lv

View this post on Instagram

Это наш Октябрьский Lofficiel . Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек,свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды,без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства(вначале в SNC а потом в Lofficiel),но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством ) Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен,и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране.