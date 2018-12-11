﻿ Туристка погибла в свой день рождения после опасного селфи, Mixnews.lv

В мире |

Туристка подпрыгнула, чтобы сделать снимок на краю скалы в Кейптауне, ЮАР, сорвалась вниз и скончалась. Об этом сообщает News.com.au.

Джоланди ле Ру праздновала свой 31-й день рождения с мужем Эндрю на смотровой площадке. Женщина собиралась сделать снимок, изображая, что она перепрыгивает через солнце, однако потеряла равновесие и упала с обрыва.

Ее супруг перелез через ограждение и попытался добраться до нее, но не смог. На место инцидента прибыли спасатели и потратили три часа, чтобы спуститься к Джоланди.

Один из спасателей Генри Барлоу был шокирован, когда увидел, как Эндрю карабкается по скалам к жене. «Он отчаянно рисковал своей жизнью. Но лезть дальше вниз было бы суицидом», — поделился Барлоу.

Когда спасатели добрались до Джоланди, они поняли, что она мертва, по многочисленным травмам на ее голове и теле. Затем им пришлось еще три часа взбираться с ее телом наверх в темноте и под дождем.

В октябре две жительницы Мексики погибли при попытке сфотографироваться с самолетом, идущим на посадку. В прокуратуре рассказали, что девушки 17 и 18 лет приехали в город Чинапас на скачки, проходившие рядом с аэропортом. После окончания мероприятия они вышли на взлетную полосу, чтобы сделать фото, однако не заметили приближающийся самолет. Обе мексиканки погибли в результате удара по голове крылом легкомоторного летательного аппарата.