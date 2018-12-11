﻿ Туристка погибла в свой день рождения после опасного селфи, Mixnews.lv

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Туристка погибла в свой день рождения после опасного селфи (2)

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В мире | 11 декабря 2018 года, 10:10

Туристка подпрыгнула, чтобы сделать снимок на краю скалы в Кейптауне, ЮАР, сорвалась вниз и скончалась. Об этом сообщает News.com.au.

Джоланди ле Ру праздновала свой 31-й день рождения с мужем Эндрю на смотровой площадке. Женщина собиралась сделать снимок, изображая, что она перепрыгивает через солнце, однако потеряла равновесие и упала с обрыва.

Ее супруг перелез через ограждение и попытался добраться до нее, но не смог. На место инцидента прибыли спасатели и потратили три часа, чтобы спуститься к Джоланди.

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Один из спасателей Генри Барлоу был шокирован, когда увидел, как Эндрю карабкается по скалам к жене. «Он отчаянно рисковал своей жизнью. Но лезть дальше вниз было бы суицидом», — поделился Барлоу.

Когда спасатели добрались до Джоланди, они поняли, что она мертва, по многочисленным травмам на ее голове и теле. Затем им пришлось еще три часа взбираться с ее телом наверх в темноте и под дождем.

В октябре две жительницы Мексики погибли при попытке сфотографироваться с самолетом, идущим на посадку. В прокуратуре рассказали, что девушки 17 и 18 лет приехали в город Чинапас на скачки, проходившие рядом с аэропортом. После окончания мероприятия они вышли на взлетную полосу, чтобы сделать фото, однако не заметили приближающийся самолет. Обе мексиканки погибли в результате удара по голове крылом легкомоторного летательного аппарата.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
За все 26 минут назад
приходится платить! Иногда секунда *славы* имеет имеет вот такую цену. Теперь фото с селфи станет фотографией на нагробном камне. Может лучше не надо такой *славы*?
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вова17 минут назад
Ошибка произошла еще в момент зачатия.
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