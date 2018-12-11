﻿ Путин приехал проститься с правозащитницей Алексеевой, Mixnews.lv

Путин приехал проститься с правозащитницей Алексеевой (2)

фото

В мире | 11 декабря 2018 года, 13:07

В Центральном доме журналиста в Москве прошла церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, пишет Gazeta.

фото

После прощания запланированы кремация и похороны на Троекуровском кладбище.

Прощание посетил президент России Владимир Путин, он вышел на сцену, где установлен гроб, и положил букет красных роз.

8 декабря на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.

Комментарии 2
Счастье в СССР!!!1 час назад
Помню как этой грымзе очкастой СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!! не нравился
Ответить
Евлампий 57 минут назад
Я вообще этого не понимаю! Какая она "правозащитница"? Она была бы правозащитницей если бы защищала права русскоязычных жителей Латвии, а не международных и чеченских террористов!!! Она всю жизнь работала на развал: сначала - Советского Союза, а в последние годы - на развал России на деньги Госдепа США!!! Путин, ты чего???
Ответить