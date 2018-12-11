﻿ Путин приехал проститься с правозащитницей Алексеевой, Mixnews.lv

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В Центральном доме журналиста в Москве прошла церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, пишет Gazeta.

После прощания запланированы кремация и похороны на Троекуровском кладбище.

Прощание посетил президент России Владимир Путин, он вышел на сцену, где установлен гроб, и положил букет красных роз.

8 декабря на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.