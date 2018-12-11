﻿ США понизили уровень опасности России для туристов, но в Крым и на Кавказ ездить не советуют, Mixnews.lv

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Государственный департамент США исключил Россию из списка стран, возможность путешествия в которые ранее рекомендовалось "тщательно рассмотреть", и внес в список государств, где следует проявлять осторожность из-за терроризма, возможных преследований и произвольного применения местных законов. Документ размещен на сайте Госдепартамента.

При этом туристам из США рекомендуется не путешествовать по Северному Кавказу, включая Чечню, Ингушетию, Дагестан, Ставропольский край, "из-за терроризма и риска гражданских беспорядков" и не пытаться подняться на гору Эльбрус из-за соседства с "нестабильными и небезопасными районами северокавказского региона".

Американским туристам советуют не посещать Крым "из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей", а также "жесткого обращения с иностранцами". "Правительство США не может оказывать неотложную помощь американским гражданам, путешествующим по Крыму, поскольку правительственным служащим запрещено ездить в Крым", - подчеркивается в документе.

В том случае, если туристы решат пренебречь рекомендациями, Госдеп советует следить за новостями в местных СМИ и в зависимости от них корректировать маршрут, а также быть бдительными в популярных у иностранных туристов местах, всегда иметь при себе документы и план действий на случай экстренной ситуации.

Напомним, в начале года Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Страны были распределены по четырем уровням безопасности: в первую группу вошли страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую - страны, куда ехать категорически не рекомендуется.

Белоруссия попала в первую группу наиболее безопасных стран, Украина оказалась во второй группе вместе с рядом европейских стран, включая Великобританию и Францию, которые попали туда из-за угрозы терактов. Россия же первоначально оказалась в третьей группе из-за рисков терактов и агрессии со стороны местных жителей, чиновников и правоохранительных органов.

К странам четвертого уровня опасности относятся Афганистан, Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Мали, Сирия, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, ЦАР: ехать туда не рекомендуется из-за высокого уровня преступности, терроризма, гражданских и военных конфликтов.

Источник: Newsru.com

Фото из Flickr/chrisinphilly5448